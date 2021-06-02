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Биспинг: не знаю, сколько заплатят Вудли, но мне предлагали $ 500 тыс. за бой с Полом

Биспинг: не знаю, сколько заплатят Вудли, но мне предлагали $ 500 тыс. за бой с Полом
Арина Ершова
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился ожиданиями от боксёрского поединка экс-чемпиона лиги в полусредней весовой категории Тайрона Вудли с видеоблогером Джейком Полом, который состоится 28 августа.

«Я рад за Вудли. Я не знаю, сколько ему заплатят, но мне предлагали 500 тысяч долларов за бой с Джейком Полом. Так что я предполагаю, что Вудли, вероятно, получит больше, раз бой состоится.

Так что он молодец. Он может выйти на бой и получить один миллион долларов, и я рад за Тайрона, потому что он действительно заслужил это.

Это более интересный поединок, чем с Аскреном. Все целовали Бену задницу и говорили, что он победит. К сожалению, был только один умный человек, и это был я. Я знал, что произойдёт. Но Тайрон Вудли… Он проведёт бой значительно лучше, чем Бен Аскрен. Это факт», — приводит слова Биспинга BJ Penn.

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