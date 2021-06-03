Минеев поделился мнением о реванше с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, что думает о матче-реванше с Магомедом Исмаиловым, запланированным на 1 октября. В октябре 2018 года первый бой Исмаилов — Минеев завершился вничью.

«Гонорар? С моей стороны такой вопрос не стоял, потому что я был уверен, что и так получу не меньше Исмаилова. Мы долго ждали, когда он соберётся, пришлось вынудить его это сделать. По большому счёту, какая разница? Деньги не имеют значения. Главное, что мы подерёмся.

Что будет делать Исмаилов, если проиграет? Абсолютно не важно, что там с ним будет, я даже об этом не думал и не собираюсь. Моя задача — сделать своё дело, я сконцентрирован на поединке. У меня есть куда себя эмоционально выплёскивать и направлять. У нас есть дата боя, и это здорово», — рассказал Минеев в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV.

