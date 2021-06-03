Логан Пол дал прогноз на бой с Флойдом Мейвезером

Боксёр и видеоблогер Логан Пол рассказал об ожиданиях от поединка с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. Бой Мейвезер — Пол состоится в ночь с 6 на 7 июня мск.
По словам Пола, он считает, что нокаутирует Мейвезера в шестом раунде.
«Думаю, он «уйдёт» в шести раундах. Я и Флойду это скажу», — приводит слова Пола Bad Left Hook.
Ранее сообщалось, что бой Мейвезер — Пол будет неофициальным, так что судей за пределами ринга не будет. Таким образом, в этом поединке будет возможна победа только нокаутом.
44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.
26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 23 млн пользователей.
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