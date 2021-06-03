Нурмагомедов показал видео, как он обвёл соперника и забил. Роналдо и Савин отреагировали

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он играет в футбол. На видео Нурмагомедов обвёл соперника и забил гол.
«Кто помнит Роналдо 2008 года? Чуть набравший, но всё же с порохом», — подписал он видео.
В комментариях к посту отметились легендарный бразильский футболист Роналдо и бывший футболист, а ныне автор канала «КраСава» Евгений Савин. Роналдо поставил несколько эмодзи с изображением аплодисментов.
«Опять повар в воротах?» — написал Савин.
Фото: https://www.instagram.com/p/CPptxo5qYpW/
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
- 3 июня 2021
-
13:02
-
13:00
-
12:13
-
12:04
-
11:39
-
11:10
-
10:52
-
10:00
-
09:50
-
09:46
-
09:00
-
08:40
-
08:00
-
01:00
- 2 июня 2021
-
23:59
-
23:50
-
22:50
-
21:59
-
20:45
-
19:45
-
18:41
-
17:58
-
16:28
-
16:01
-
15:29
-
15:21
-
14:25
-
14:10
-
14:09
-
14:00
-
13:10
-
13:10
-
12:49
-
12:23
-
12:20