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Футбольный клуб предложил контракт Хабибу Нурмагомедову

Футбольный клуб предложил контракт Хабибу Нурмагомедову
Александр Насонов
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Президент российского футбольного клуба «Легион Динамо» Шамиль Лахиялов заявил, что в ближайшее время бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с клубом. «Легион Динамо» (Махачкала) выступает в Профессиональной футбольной лиге, третьем по силе дивизионе.

«В связи с последним заявлением Хабиба Нурмагомедова на своей странице в «Инстаграме» в ближайшее время в срочном порядке соберёмся на собрание учредителей ФК «Легион Динамо». На повестке дня: 1. Задача и цель на сезон 2021-22 гг. — выход в первый дивизион (для мотивации). 2. Подписание контракта с Нурмагомедовым Хабибом Абдулманаповичем. Осталось только вписать сумму и поставить подпись. Следующий шаг за тобой», — написал Лахиялов в своём «инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/lahiyalov10/?hl=ru

Фото: https://www.instagram.com/lahiyalov10/?hl=ru

Ранее Нурмагомедов показал видео, как обвёл соперника и забил гол.

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