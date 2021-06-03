Футбольный клуб предложил контракт Хабибу Нурмагомедову

Президент российского футбольного клуба «Легион Динамо» Шамиль Лахиялов заявил, что в ближайшее время бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с клубом. «Легион Динамо» (Махачкала) выступает в Профессиональной футбольной лиге, третьем по силе дивизионе.

«В связи с последним заявлением Хабиба Нурмагомедова на своей странице в «Инстаграме» в ближайшее время в срочном порядке соберёмся на собрание учредителей ФК «Легион Динамо». На повестке дня: 1. Задача и цель на сезон 2021-22 гг. — выход в первый дивизион (для мотивации). 2. Подписание контракта с Нурмагомедовым Хабибом Абдулманаповичем. Осталось только вписать сумму и поставить подпись. Следующий шаг за тобой», — написал Лахиялов в своём «инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/lahiyalov10/?hl=ru

Фото: https://www.instagram.com/lahiyalov10/?hl=ru

Ранее Нурмагомедов показал видео, как обвёл соперника и забил гол.