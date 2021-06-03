Гаджиев оценил шансы Персидского Дагестанца попасть в UFC

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил шансы иранского бойца MMA Мохаммада Хейбати заключить контракт с UFC.

Хейбати, который в 2019 году отправился заниматься смешанными единоборствами в Дагестан, известен под прозвищем Персидский Дагестанец. На его счету три победы в трёх боях в MMA.

«Надо быть честным в декларировании своей цели. Либо ты говоришь: «Я стремлюсь в UFC». Тогда ты должен идти одним путём.

Давайте прямо скажем: наверно, Мохаммад может при определённых обстоятельствах оказаться в UFC. Но то, чем он занимается сейчас, не слишком похоже на дорогу в UFC. Это дорога к медийности, минутам славы, деньгам внутри одной страны или, может быть, Ирана тоже. Здесь согласен. Но это явно не путь в UFC», — рассказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу Святослава Коваленко.