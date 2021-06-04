Джейк Пол предложил удвоить гонорар Тайрона Вудли в случае его победы

Блогер Джейк Пол предложил удвоить гонорар бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли в случае, если тот одержит победу в их боксёрском поединке.

«Послушай, если ты так уверен в себе и ты выиграешь, я удвою твой гонорар. Но если ты проиграешь, отдашь всё на благотворительность. Договорились? Ответь за свои слова», — сказал Пол.

Вудли ушёл от ответа, сказав: «Я надеру твой зад».

На счету Джейка Пола три победы в трёх боях на профессиональном ринге. В последнем поединке, состоявшемся в апреле 2021 года, он нокаутировал бывшего бойца смешанных единоборств Бена Аскрена.

Последний бой Тайрон Вудли провёл на турнире UFC 260. Американский спортсмен проиграл Висенте Луке, поединок был завершён уже в первом раунде. Для Тайрона это поражение стало четвёртым подряд. Ранее он проиграл Колби Ковингтону, Гилберту Бёрнсу и Камару Усману. В конце апреля 2021 года боец был уволен из организации.