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Президент Филиппин назвал Мэнни Пакьяо своим возможным преемником

Президент Филиппин назвал Мэнни Пакьяо своим возможным преемником
Арина Ершова
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Президент Филиппин Родриго Дутерте считает бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо своим возможным преемником, сообщает CNN.

Дутерте, который, согласно действующей конституции страны, не может переизбираться в президенты, покинет свой пост после шестилетнего срока в июне 2022 года. Его партия призывает его баллотироваться на пост вице-президента.

Помимо Пакьяо, Дутерте назвал потенциальными кандидатами свою дочь и ещё троих филиппинских политиков. Причина такого выбора неизвестна, но некоторые из них занимают высокие позиции в опросах о предпочтительных кандидатах в президенты на выборах в следующем году.

Напомним, с 2016 года Пакьяо является сенатором верхней палаты парламента Филиппин. В своём следующем поединке Мэнни встретится с чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом.

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