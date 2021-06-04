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Миша Алоян защитил чемпионский титул WBA Gold, одержав досрочную победу над Грищуком

Миша Алоян защитил чемпионский титул WBA Gold, одержав досрочную победу над Грищуком
Яна Метлёва
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Обладатель пояса WBA Gold во втором наилегчайшем весе российский боксёр Миша Алоян защитил титул, одержав первую в карьере досрочную победу на профессиональном ринге. Его соперником стал украинец Александр Грищук.

Бой, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился в пользу россиянина после отказа украинца выходить на девятый раунд.

На данный момент на счету у бронзового призёра Олимпиады-2012 и двукратного чемпиона мира Алояна – шесть побед и одно поражение на профессиональном ринге.

Отметим, что перед боем у Алояна дважды менялся соперник по медицинским показаниям. Россиянин должен был встретиться с Линдайлом Чемеси из ЮАР, а потом – с Рикардо Бландоном из Никарагуа. О том, что Бландон не сможет провести поединок, стало известно накануне.

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