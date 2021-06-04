Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб — Джикии: обрадуй меня

Хабиб — Джикии: обрадуй меня
Микаил Гусейнов
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост пресс-службы московского «Спартака» в «Инстаграме». В клубе вспомнили, как капитан команды Георгий Джикия радовался победе Нурмагомедова над Джастином Гэтжи в 2020 году, разместив фото, на которых видны эмоции футболиста.

Нурмагомедов сделал репост этой фотографии в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» и обратился к Джикии.

«Георгий, обрадуй меня так же 12 июня», — написал Хабиб.

12 июня сборная России, цвета которой защищает Джикия, проведёт первый матч группового этапа на Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова встретятся с фаворитами квартета бельгийцами. Кроме того, в группе В России предстоит сыграть с Финляндией и Данией.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021