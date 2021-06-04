Хабиб — Джикии: обрадуй меня
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост пресс-службы московского «Спартака» в «Инстаграме». В клубе вспомнили, как капитан команды Георгий Джикия радовался победе Нурмагомедова над Джастином Гэтжи в 2020 году, разместив фото, на которых видны эмоции футболиста.
Нурмагомедов сделал репост этой фотографии в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» и обратился к Джикии.
«Георгий, обрадуй меня так же 12 июня», — написал Хабиб.
12 июня сборная России, цвета которой защищает Джикия, проведёт первый матч группового этапа на Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова встретятся с фаворитами квартета бельгийцами. Кроме того, в группе В России предстоит сыграть с Финляндией и Данией.
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