Тим Цзю резко прокомментировал слова Джермелла Чарло

Тим Цзю отреагировал на слова чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF в первом среднем весе Джермелла Чарло, который заявил, что Тиму никогда не заполучить поединок с ним.

«Как только я получу статус обязательного претендента, у него не будет другого выбора, кроме как драться со мной. Эти американские ребята такие, любят морочить голову. Что делаем мы в Австралии? Просто нокаутируем их, так, как это делал мой отец. Нокаутируем их и возвращаемся обратно. Чарло знает, кто я такой. Уж лучше знать, чем встретиться с неизвестностью.

На местном уровне я побил всех, кого мог. Осталось одно последнее имя. Чувствую, что зачистил дивизион. В каком-то смысле это хорошо. Но после останется лишь один вариант», — приводит слова Тима Цзю BoxingScene.