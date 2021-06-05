Тим Цзю резко прокомментировал слова Джермелла Чарло
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Тим Цзю отреагировал на слова чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF в первом среднем весе Джермелла Чарло, который заявил, что Тиму никогда не заполучить поединок с ним.
«Как только я получу статус обязательного претендента, у него не будет другого выбора, кроме как драться со мной. Эти американские ребята такие, любят морочить голову. Что делаем мы в Австралии? Просто нокаутируем их, так, как это делал мой отец. Нокаутируем их и возвращаемся обратно. Чарло знает, кто я такой. Уж лучше знать, чем встретиться с неизвестностью.
На местном уровне я побил всех, кого мог. Осталось одно последнее имя. Чувствую, что зачистил дивизион. В каком-то смысле это хорошо. Но после останется лишь один вариант», — приводит слова Тима Цзю BoxingScene.
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