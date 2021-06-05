Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тим Цзю резко прокомментировал слова Джермелла Чарло

Тим Цзю резко прокомментировал слова Джермелла Чарло
Микаил Гусейнов
Комментарии

Тим Цзю отреагировал на слова чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF в первом среднем весе Джермелла Чарло, который заявил, что Тиму никогда не заполучить поединок с ним.

«Как только я получу статус обязательного претендента, у него не будет другого выбора, кроме как драться со мной. Эти американские ребята такие, любят морочить голову. Что делаем мы в Австралии? Просто нокаутируем их, так, как это делал мой отец. Нокаутируем их и возвращаемся обратно. Чарло знает, кто я такой. Уж лучше знать, чем встретиться с неизвестностью.

На местном уровне я побил всех, кого мог. Осталось одно последнее имя. Чувствую, что зачистил дивизион. В каком-то смысле это хорошо. Но после останется лишь один вариант», — приводит слова Тима Цзю BoxingScene.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021