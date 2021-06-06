Розенстрайк и Тыбура получили бонусы за выступления вечера на турнире UFC Вегас 28

В ночь с 5 на 6 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 28. Бонусы от промоушена в $ 50 тыс. за выступления вечера получили Жаирзиньо Розенстрайк и Марчин Тыбура.

В главном событии турнира Розенстрайк встретился с Аугусто Сакаи. Бой завершился победой Розенстрайка за секунду до конца первого раунда после технического нокаута.

В соглавном бою турнира поляк Марчин Тыбура встретился с американцем Уолтом Харрисом. Бой завершился победой поляка в первом раунде после технического нокаута. Тыбура одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету шесть поражений. Харрис потерпел третье поражение подряд в UFC.

Добавим, аргентинец Сантьяго Понциниббио и представитель США Мигель Баеза получили по $ 50 тыс. в виде бонусов за лучший бой вечера.