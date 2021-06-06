Ринг-анонсер M-1 Global Анчуков скончался из-за последствий коронавируса

Российский ринг-анонсер Артём Анчуков скончался в возрасте 40 лет.

«Сегодня, после тяжело перенесённой болезни, не стало нашего замечательного ринг-анонсера, потрясающего человека Артёма Анчукова. Сейчас трудно, да и невозможно подобрать слова, чтобы описать ту боль и скорбь, которую мы все испытываем. Для нас это невосполнимая утрата… Вечная память тебе, Тёма», — говорится в сообщении M-1 Global в «Инстаграме».

Публикация доступна на странице M-1 Global в «Инстаграме».

Причиной смерти Анчукова стали последствия коронавируса. «У него было 87% поражения легких. Вчера у него разорвало лёгкое», — цитирует представителя M-1 Global ТАСС.

Анчуков являлся ринг-анонсером M-1 Global и других организаций, работал на чемпионатах России по смешанным единоборствам. Помимо этого, Анчуков был актёром. На его счету почти 70 ролей в кино.