Джейк Пол: мой брат просто победил Флойда Мейвезера

Джейк Пол, брат 26-летнего блогера Логана Пола в «Твиттере» эмоционально отреагировал на результат поединка с 44-летним легендарным боксёром Флойдом Мейвезером, заявив о победе своего родственника.

«50-1. Мой брат просто победил Флойда Мейвезера», — гласит пост брата Логана Пола в «Твиттере».

Регламентом было предусмотрено проведение восьми раундов по три минуты. При условии, что схватка продлится всё предусмотренное время, победитель объявлен не будет, и так и произошло. При этом нокдауны и нокауты правилами были разрешены.

Ранее стало известно, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., и он получит 10% от продаж платных трансляций.