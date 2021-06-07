Ванзант: я пойду за нокаутом в бою с Остович

Экс-боец UFC Пейдж Ванзант поделилась ожиданиями от поединка с Рэйчел Остович в лиге Bare Knuckle FC. Их бой состоится 19 июля.
«Я думаю, что результат повторится. Когда ты кого-то побеждаешь, то получаешь психологическое преимущество над ними. Кроме того, у меня есть опыт кулачных боёв, особенно в BKFC. Думаю, что с моим опытом я не буду медлить в следующем бою. Я точно буду знать, что нужно делать, и мне будет более комфортно.
Перед первым боем в BKFC были определённые элементы кулачных боёв, к которым ты не можешь подготовиться, пока не выступишь на ринге. Невозможно драться на голых кулаках с партнёрами по команде. Было кое-что, к чему нужно было привыкнуть. Думаю, мой опыт даст мне преимущество.
Я пойду за нокаутом. Нет других вариантов, учитывая то, как усердно я готовлюсь к поединку», — приводит слова Ванзант MMAJunkie.
- 7 июня 2021
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