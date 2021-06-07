Сехудо — Мейвезеру: ты бы не продержался и двух раундов со мной, старик

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо поделился впечатлениями от боксёрского поединка блогера Логана Пола и экс-чемпиона мира, легенды бокса Флойда Мейвезера-младшего. Поединок, проходивший по правилам бокса, закончился ничьей. Пол, вопреки ожиданиям, выстоял восемь раундов.

«Эй, Флойд Мейвезер, 50-1, представь, что сделал бы с тобой чемпион Олимпийских игр, учитывая, что ты проиграл блогеру! Ты бы не продержался и двух раундов со мной, старик», — написал Сехудо в своём «твиттере».

Сехудо ранее ушёл из ММА и UFC. Но Генри неоднократно намекал на возможное возвращение в промоушен. В настоящее время чемпионом UFC в легчайшем весе является Алджамейн Стерлинг, который получил титул после дисквалификации россиянина Петра Яна.