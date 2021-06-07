Авсарагова: Пол и Мейвезер не заслуживают такого внимания, как дебют Шилдс в ММА

Боец Bellator Диана Авсарагова поделилась мнением о боксёрском поединке экс-чемпиона мира Флойда Мейвезера и популярного YouTube-блогера Логана Пола.

«Знаете, такой формат мне не по душе. Конечно, это очень хороший вариант заработка для участников, но результат поединка вызывает сомнения. Задумайтесь, Мейвезер не смог победить, точнее финишировать, человека очень далёкого от профессионального спорта.

Я не говорю о его физической форме. Речь идёт о навыках бокса, а они вызывают сомнения. Результат боя тоже доверия не вызвал. Популяризация? Мне кажется, что её нет. Бокс и так сильно уступает MMA в популярности, речи о гонорарах сейчас нет, я говорю о массовости. Блогер вышел, но не проиграл признанной легенде. Всё это несколько обесценивает вид спорта.

Кларесса Шилдс – очень известная боксёрша, она дебютирует в MMA, выступит в PFL. Думаю, это гораздо больше популяризирует бокс, а Пол и Мейвезер не заслуживают такого внимания», — цитирует Авсарагову Metaratings.