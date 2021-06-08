Кокляев поделился мнением о Флойде Мейвезере после его боя с Логаном Полом

Российский стронгмен Михаил Кокляев, который в ноябре 2019 года потерпел поражение от бойца MMA Александра Емельяненко в боксёрском поединке, рассказал, что думает о бывшем чемпионе мира по боксу в пяти весовых категориях Флойде Мейвезере. Ранним утром 7 июня мск Мейвезер провёл бой с боксёром и видеоблогером Логаном Полом, победителя выявить не удалось.
«Мейвезер хочет стать тем самым Мохаммедом Али: выделиться из когорты. 50 боёв, он ни одного не проиграл. Теперь уже 51. И он двигается дальше. Спрос рождает предложение.
Что касается Мейвезера, он просто рубит фишку. Это как сейчас Филипп Киркоров устраивает какие-то коллаборации: с Моргенштерном, с Бузовой, ещё с кем-то из молодых. Это те люди, которые понимают, что пиар не может быть однодневным, для них он должен быть постоянным. И они на каждый период времени выдают свои фишки, делая коллаборации с новым поколением артистов. То же самое делает и Флойд Мейвезер, один в один», — приводит слова Кокляева «Газета.ру».
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