Экс-участника The Ultimate Fighter Дейна Сэйерса нашли мёртвым

Бывший боец MMA и шоу The Ultimate Fighter американец Дейн Сэйерс умер в возрасте 33 лет при неясных обстоятельствах. Тело спортсмена вытащили из реки в его родном городе Фарго в Северной Дакоте в субботу, 5 июня, сообщает mmafighting.
Причина смерти спортсмена пока неизвестна, сообщается, что полицейские ждут результатов вскрытия.
Дейн Сэйерс по прозвищу Red Horse (Красная лошадь) родился 5 марта 1988 года. Он выступал в полусреднем весе в ММА. За свою карьеру с 2008 по 2018 год он одержал 12 побед при четырех поражениях. Боец становился победителем в боях Dakota FC, Impact FC, Crowbar MMA и MAX.
В своем последнем бою Сэйерс принял участие в турнире на голых кулаках Valor BK Кена Шемрока в сентябре 2019 года, проиграв техническим нокаутом в первом раунде Джошу Дайеру.
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