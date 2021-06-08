Экс-участника The Ultimate Fighter Дейна Сэйерса нашли мёртвым

Бывший боец MMA и шоу The Ultimate Fighter американец Дейн Сэйерс умер в возрасте 33 лет при неясных обстоятельствах. Тело спортсмена вытащили из реки в его родном городе Фарго в Северной Дакоте в субботу, 5 июня, сообщает mmafighting.

Причина смерти спортсмена пока неизвестна, сообщается, что полицейские ждут результатов вскрытия.

Дейн Сэйерс по прозвищу Red Horse (Красная лошадь) родился 5 марта 1988 года. Он выступал в полусреднем весе в ММА. За свою карьеру с 2008 по 2018 год он одержал 12 побед при четырех поражениях. Боец становился победителем в боях Dakota FC, Impact FC, Crowbar MMA и MAX.

В своем последнем бою Сэйерс принял участие в турнире на голых кулаках Valor BK Кена Шемрока в сентябре 2019 года, проиграв техническим нокаутом в первом раунде Джошу Дайеру.