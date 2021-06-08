Боец, победивший Тухугова в UFC, признался в проблемах с наркотиками
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Канадский боец смешанных единоборств Хаким Даводу, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, признался, что у него были проблемы с наркотиками. В сентябре 2020 года Даводу провёл поединок с российским бойцом MMA Зубайрой Тухуговым, победив его раздельным решением судей.
«Раньше у меня была небольшая зависимость от наркотиков. Это было тогда, когда я был молод. Мне пришлось пройти через то, через что я прошёл.
Я видел, как многие мои друзья пошли по этому пути, пристрастившись к наркотикам. Я потерял восемь друзей», — приводит слова Даводу MMAMania.
29-летний Хаким Даводу выступает в смешанных единоборствах с 2014 года. На счету канадского спортсмена 12 побед, одно поражение и одна ничья.
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