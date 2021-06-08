Олимпийская чемпионка по боксу Шилдс высказалась о грядущем дебюте в ММА
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Американская девушка-боксёр Кларесса Шилдс поделилась ожиданиями от дебюта в ММА. Двукратная чемпионка Олимпийских игр дебютирует в промоушене PLF поединком с Бриттни Элкин. Бой состоится 10 июня мск.
«Всё складывается здорово. Я не была бы здесь, если бы считала, что меня ждёт поражение. Я не нервничаю, я готовилась к этому. Возможно, если бы этот бой проходил четыре или пять месяцев назад, я бы отнеслась иначе. Но я подготовилась, тренировалась с лучшими тренерами, полностью готова и чувствую себя уверенно», — цитирует Шилдс Low Kick MMA.
В главном поединке вечера на этом турнире встретятся Энтони Петтис и Александр Мартинес.
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