Олимпийская чемпионка по боксу Шилдс высказалась о грядущем дебюте в ММА

Американская девушка-боксёр Кларесса Шилдс поделилась ожиданиями от дебюта в ММА. Двукратная чемпионка Олимпийских игр дебютирует в промоушене PLF поединком с Бриттни Элкин. Бой состоится 10 июня мск.

«Всё складывается здорово. Я не была бы здесь, если бы считала, что меня ждёт поражение. Я не нервничаю, я готовилась к этому. Возможно, если бы этот бой проходил четыре или пять месяцев назад, я бы отнеслась иначе. Но я подготовилась, тренировалась с лучшими тренерами, полностью готова и чувствую себя уверенно», — цитирует Шилдс Low Kick MMA.

В главном поединке вечера на этом турнире встретятся Энтони Петтис и Александр Мартинес.