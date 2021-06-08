Малиньяджи дал прогноз на третий бой Фьюри — Уайлдер

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Поли Малиньяджи поделился ожиданиями от третьего поединка с участием обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Бой Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля.

«Думаю, Уайлдер потерпит полное поражение. Его вырубят так, как ещё никогда не вырубали, поскольку его серьёзно побили во втором поединке.

Я и в первом бою думал, что Фьюри победил по очкам. Во втором поединке он хорошо получил, а это обычно серьёзно влияет на боксёра», — приводит слова Малиньяджи BoxingScene.

В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.