Малиньяджи дал прогноз на третий бой Фьюри — Уайлдер
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Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Поли Малиньяджи поделился ожиданиями от третьего поединка с участием обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Бой Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля.
«Думаю, Уайлдер потерпит полное поражение. Его вырубят так, как ещё никогда не вырубали, поскольку его серьёзно побили во втором поединке.
Я и в первом бою думал, что Фьюри победил по очкам. Во втором поединке он хорошо получил, а это обычно серьёзно влияет на боксёра», — приводит слова Малиньяджи BoxingScene.
В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.
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