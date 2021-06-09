Объявлены 11 российских боксёров, которые выступят на Олимпийских играх в Токио

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев рассказал, кто войдёт в состав сборной России на летние Олимпийские игры в Токио.

На проходящем в Париже отборе на Олимпийские игры лицензии завоевали Альберт Батыргазиев (весовая категория до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Иван Верясов (свыше 91 кг), Светлана Солуянова (до 51 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

«После долгого перерыва наша сборная показала хороший результат — отобрались все семь боксёров мужской команды, а также три девушки из пяти. Мы знаем, что отберётся Людмила Воронцова, поскольку она первый номер европейского рейтинга. Соответственно, у нас точно едут на Олимпиаду одиннадцать спортсменов. Но мы надеемся, что на Игры поедет и Анастасия Белякова в весовой категории до 60 кг, поскольку она второй номер рейтинга, а первый номер — спортсменка из Финляндии — может завершить карьеру», — приводит слова Щекутьева пресс-служба Федерации бокса РФ.

Олимпийские игры в Токио пройдут в июле-августе 2021 года.