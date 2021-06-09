Президент UFC назвал трёх будущих звёзд лиги

Президент UFC Дана Уайт рассказал, кто из бойцов лиги, по его мнению, способен выйти на мировой уровень популярности, позволяющий получать большие доходы от продаж платных трансляций (PPV). Он выделил действующую чемпионку в женском минимальном весе Роуз Намаюнас, полулегковеса Брайана Ортегу и обладателя пояса в полусреднем весе Камару Усмана.

«Роуз Намаюнас стала большой звездой в последнем поединке (победив Чжан Вейли. — Прим. «Чемпионата»). Она вышла и выглядела впечатляюще — люди её обожают. Если она продолжит побеждать и будет удерживать чемпионский пояс пару лет, то, думаю, станет большой PPV-звездой.

Брайан Ортега тоже может стать генератором больших продаж, если выиграет титул. Третьим назову Камару Усмана, хотя многие будут над этим смеяться, потому что ненавидят его по каким-то причинам. Если Камару Усман продолжит побеждать так, как делает это сейчас, он станет большой PPV-звездой», — приводит слова Уайта Sportskeeda.