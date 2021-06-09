Тренер Тайсона сообщил, когда Майк вернётся на ринг

Рафаэль Кордейро, тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона, анонсировал возвращение своего подопечного на ринг в сентябре 2021 года.
«Мы продолжаем тренироваться. Он спортсмен, он всегда приходит на тренировку, чтобы поработать на лапах в зале. Думаю, у нас кое-что намечается на сентябрь. Пока не знаю, кто будет следующим соперником. Компания Legends Only League работает над этим, ведя переговоры с телевидением и подстраивая график, но мы тренируемся. Мы будем драться в сентябре», — приводит слова Кордейро BJPenn.
Ранее Тайсон заявил, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер допустил ошибку, согласившись на бой с боксёром и видеоблогером Логаном Полом, который гораздо тяжелее его. По мнению Тайсона, Мейвезеру следует драться в более лёгкой весовой категории.
- 9 июня 2021
-
10:34
-
09:51
-
09:49
-
09:10
-
09:00
-
08:32
-
07:21
-
01:04
-
00:25
- 8 июня 2021
-
23:55
-
21:53
-
20:41
-
19:22
-
17:27
-
16:22
-
16:22
-
15:46
-
15:06
-
15:00
-
14:32
-
14:22
-
13:33
-
13:26
-
13:00
-
12:10
-
12:08
-
12:01
-
11:02
-
10:33
-
10:03
-
09:48
-
09:32
-
09:20
-
09:13
-
09:02