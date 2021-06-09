Гаджиев назвал главный бой в истории российских MMA

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от матча-реванша российских бойцов MMA Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. По его словам, это главный бой за всю историю российских смешанных единоборств.
«Я считаю, что реванш Исмаилов — Минеев можно назвать главным поединком в истории российских ММА. Самый просматриваемый бой — Емельяненко против Мальдонадо, но он таким стал после, потому что многие искали. А там неоднозначный бой с точки зрения решения, и каждый посчитал, что нужно посмотреть, но никто не ожидал. А здесь прямо люди ждут. Если сейчас не показывать их бой по телеку, а сразу выложить в YouTube, то, думаю, будет миллионов 30 просмотров», — рассказал он в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV.
Первый бой Исмаилов — Минеев, состоявшийся в октябре 2018 года, завершился вничью.
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