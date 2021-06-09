Майк Тайсон назвал желаемого следующего соперника Логана Пола
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, кого хотел бы видеть следующим соперником боксёра и видеоблогера Логана Пола, который в минувшие выходные сразился с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. По словам Тайсона, он хочет увидеть бой Пола с Баду Джеком.
«Я стараюсь заставить Логана Пола подраться с Баду Джеком. Хочу узнать, что он думает об этом», — приводит слова Тайсона BoxingScene.
38-летний Баду Джек — бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях. В минувшие выходные он победил представителя Венесуэлы Дарвина Колину. Всего на его счету 24 победы (в том числе 14 нокаутом), три поражения и три ничьи в профессиональном боксе.
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