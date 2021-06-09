Адесанья — о бое с Веттори: на этот раз судьи будут не нужны

В ночь с 12 на 13 июня мск в Глендейле (штат Аризона, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 263. В главном событии вечера чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья проведёт защиту титула в поединке с Марвином Веттори.
В преддверии поединка Адесанья поделился ожиданиями от боя.
«Не могу понять, как в первом поединке Марвин и один из судей углядели его победу. Что? Нет, на этот раз не сработает. В этот раз судьи будут не нужны. Я даю стопроцентную гарантию. Я знаю, что сделал в том бою, но мы встретимся ещё раз. Марвин этого хотел, но нужно быть осторожнее со своими желаниями, потому что на этот раз они сбудутся.
Он бредит и держится за то поражение в поединке со мной сильнее, чем за самую большую победу в своей карьере. Я хочу забрать у него это и убедиться, что в этот раз не будет сомнений. Не могу дождаться, чтобы выбить из него дерьмо в этот раз», — приводит слова Адесаньи BJPenn.
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