Президент АИБА объявил о создании Федерации правовой защиты спорта

Президент Международной Ассоциации Бокса (АИБА) Умар Кремлёв и юрист, правозащитник Екатерина Гордон подписали соглашение о создании Федерации правовой защиты спорта, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.



Новообразованная федерация будет осуществлять поддержку российских спортсменов в России и за рубежом. В рамках сотрудничества будет создана юридическая база для функционирования всех спортивных федераций.



Трудовые, гражданско-правовые, имиджевые вопросы, возникающие у спортсменов и спортивных организаций, получат квалифицированную поддержку тех, кто понимает специфику работы в спорте.



«Сегодня образуется компания, которая будет защищать интересы спортсменов, которые всю свою жизнь отстаивают интересы здорового образа жизни и интересы страны. Мы приложим все усилия для того, чтобы каждый спортсмен знал, что за его спиной есть надежный тыл, который обеспечит необходимую юридическую поддержку и защиту», — прокомментировал создание организации Умар Кремлёв.



«В течение семи лет я являюсь практикующим юристом. В определенный момент я поняла, что в нашей стране есть большое количество спортсменов, которым так или иначе пришлось столкнуться с непорядочными, скажу прямо — разводящими юристами. Они получают большие деньги за свои услуги, но реальной помощи не оказывают. В нашей стране не выстроена должным образом практика юридической поддержки, например, в области арбитража, судейства. К тому же, мы знаем много случаев, когда спортивные федерации не защищали своих спортсменов. Поэтому мы с Умаром Кремлёвым решили объединить свои усилия, свой опыт и создать компанию для реальной помощи спортсменам в правовом поле. Федерация правовой защиты спорта — это результат объединения опыта и знаний профессионалов на благо атлетов, которые отстаивают честь нашей страны во всем мире», — добавила Екатерина Гордон.