Стивенсон высказался о его сравнении с Мейвезером

Экс-чемпион мира по боксу в полулёгком весе Шакур Стивенсон поделился мнением о сравнении, которое часто проводят между ним и бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.



«Флойд говорит, что он не самый быстрый, не самый сильный, но самый умный. Как раз именно это можно сказать и про меня. Я один из самых умных боксёров. Мне нравится сравнение с Флойдом, но, в конце концов, у меня свой путь», — сказал Стивенсон в интервью на YouTube-канале Top Rank Boxing.

Ранее сообщалось, что гонорары Мейвезера и видеоблогера Логана Пола, участвовавших в выставочном поединке, могут быть ниже из-за проблем с просмотром их боя по Showtime. Пользователи раскритиковали телесеть из-за технических трудностей с просмотром.