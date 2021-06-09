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Стивенсон высказался о его сравнении с Мейвезером

Стивенсон высказался о его сравнении с Мейвезером
Виталий Весёлый
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Экс-чемпион мира по боксу в полулёгком весе Шакур Стивенсон поделился мнением о сравнении, которое часто проводят между ним и бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

«Флойд говорит, что он не самый быстрый, не самый сильный, но самый умный. Как раз именно это можно сказать и про меня. Я один из самых умных боксёров. Мне нравится сравнение с Флойдом, но, в конце концов, у меня свой путь», — сказал Стивенсон в интервью на YouTube-канале Top Rank Boxing.

Ранее сообщалось, что гонорары Мейвезера и видеоблогера Логана Пола, участвовавших в выставочном поединке, могут быть ниже из-за проблем с просмотром их боя по Showtime. Пользователи раскритиковали телесеть из-за технических трудностей с просмотром.

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Гонорары Мейвезера и Пола могут быть ниже из-за проблем с просмотром их боя по Showtime
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