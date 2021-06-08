Гонорары Мейвезера и Пола могут быть ниже из-за проблем с просмотром их боя по Showtime

Пользователи раскритиковали телесеть Showtime из-за технических трудностей с просмотром выставочного поединка бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с боксёром и видеоблогером Логаном Полом. Бой транслировался в потоковом приложении телекомпании. Цена трансляции составила $ 50. Из-за технических проблем Shpwtime доход от платных трансляций (Pay Per View) Мейвейзера и Пола может быть ниже.
Вот лишь некоторые сообщения пользователей «Твиттера» по этому поводу:
«Почему моё приложение Showtime не работает?»
«Приложение рухнуло и не работает, пожалуйста, верните деньги».
«Господа в Showtime, я хотел бы вернуть свои деньги, это неприемлемо и непрофессионально».
Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.
Флойд Мейвезер дебютировал в профессиональном боксе в 1996 году. Последний официальный бой он провёл в августе 2017 года, победив бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде. Всего на его счету 50 побед в 50 боях на профессиональном ринге.
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