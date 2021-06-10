Тренер Усика заявил, что Джошуа боится Александра

Валентин Литвинчук, тренер бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика, заявил, что обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа боится украинца. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

«Давайте по-честному: Джошуа громко заявил о себе в любителях, но он там падал. Саша с ним в одно время боксировал. Потом он с этими ребятами дрался, с которыми Энтони боксировал и падал по любителям.

У них была Всемирная серия бокса, Саша пробовал себя в тяжёлом весе там. Я вам честно говорю, в междусобойчике он побаивается Саню», — рассказал Литвинчук в интервью YouTube-каналу «Некаратэ».