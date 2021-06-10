Президент Bellator назвал возможного следующего соперника Фёдора Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что легендарный российский боец MMA в следующем поединке может сразиться с Мэттом Митрионом. В июне 2017 года Митрион нокаутировал Емельяненко.
«Да, Фёдор прислал нам свои предпочтения по сопернику. Он прислал пять вариантов.
Конечно, я понимаю, что он хотел бы провести реванш с кем-то из тех, кому проиграл. В том числе он хотел бы провести бой против Митриона», — приводит слова Кокера ТАСС.
Фёдор Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последний поединок состоялся в декабре 2019 года, соперником был американец Куинтон Джексон. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.
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