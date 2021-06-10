«Обоих в один вечер». 44-летний экс-чемпион UFC вызвал на бой Джейка и Логана Полов
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Витор Белфорт заявил, что готов провести два поединка за один вечер, а именно с братьями Джейком и Логаном Полами, являющихся боксёрами и видеоблогерами.
«Я сражусь с ними обоими в один вечер. Сделаю это лучше, чем Мейвезер. Сначала с одним, потом, когда тот устанет, — с другим.
Призываю Triller привести мне обоих братьев. Быстро их прикончу. До восьмого раунда», — приводит слова 44-летнего Белфорта BJPenn.
Последний бой в MMA Белфорт провёл в мае 2018 года, уступив Лёто Мачиде. На его счету один поединок в профессиональном боксе: в апреле 2006 года он победил соотечественника Жоземариу Невиса. Рекорд Джейка Пола в профессиональном боксе — 3-0, Логана Пола — 0-1.
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