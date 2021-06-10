Стал известен полный кард турнира PFL 4

В ночь с 10 на 11 июня по московскому времени, в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), состоится турнир по смешанным единоборствам PFL 4. В его главном событии выступит чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс, которая встретится с американкой Бритни Элкин. Для Шилдс это будет дебютный поединок в ММА. Ниже также представлен полный кард турнира.

Основной кард

Кларесса Шилдс — Бритни Элкин

Клэй Коллард — Джойльтон Люттербах

Бубба Дженкинс против Бобби Моффетт

Брендан Локнейн против Тайлер Даймонд



Предварительный кард

Натан Шульте — Александр Мартинес

Марсин Хельд — Оливье Обен-Мерсье

Ахмед Алиев — Лоик Раджабов

Шеймон Мораес — Джесси Стирн

Крис Уэйд — Арман Оспанов.

Ранее сообщалось, что команда Тима Цзю работала над поединком с Джарреттом Хёрдом.