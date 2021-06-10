Стал известен полный кард турнира PFL 4
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В ночь с 10 на 11 июня по московскому времени, в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), состоится турнир по смешанным единоборствам PFL 4. В его главном событии выступит чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс, которая встретится с американкой Бритни Элкин. Для Шилдс это будет дебютный поединок в ММА. Ниже также представлен полный кард турнира.
Основной кард
Кларесса Шилдс — Бритни Элкин
Клэй Коллард — Джойльтон Люттербах
Бубба Дженкинс против Бобби Моффетт
Брендан Локнейн против Тайлер Даймонд
Предварительный кард
Натан Шульте — Александр Мартинес
Марсин Хельд — Оливье Обен-Мерсье
Ахмед Алиев — Лоик Раджабов
Шеймон Мораес — Джесси Стирн
Крис Уэйд — Арман Оспанов.
Ранее сообщалось, что команда Тима Цзю работала над поединком с Джарреттом Хёрдом.
Новость по темеКоманда Тима Цзю работала над поединком с Джарреттом Хёрдом
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