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Стал известен полный кард турнира PFL 4

Стал известен полный кард турнира PFL 4
Виталий Весёлый
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В ночь с 10 на 11 июня по московскому времени, в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), состоится турнир по смешанным единоборствам PFL 4. В его главном событии выступит чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс, которая встретится с американкой Бритни Элкин. Для Шилдс это будет дебютный поединок в ММА. Ниже также представлен полный кард турнира.

Основной кард

Кларесса Шилдс — Бритни Элкин
Клэй Коллард — Джойльтон Люттербах
Бубба Дженкинс против Бобби Моффетт
Брендан Локнейн против Тайлер Даймонд

Предварительный кард

Натан Шульте — Александр Мартинес
Марсин Хельд — Оливье Обен-Мерсье
Ахмед Алиев — Лоик Раджабов
Шеймон Мораес — Джесси Стирн
Крис Уэйд — Арман Оспанов.

Ранее сообщалось, что команда Тима Цзю работала над поединком с Джарреттом Хёрдом.

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