Команда Тима Цзю работала над поединком с Джарреттом Хёрдом

Джордж Роуз, промоутер Тима Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю, сообщил, что команда боксёра работала над поединком с Джарреттом Хёрдом. Бой мог состояться в сентябре 2021 года, однако на минувших выходных Хёрд проиграл поединок с Луисом Ариасом.
«В итоге этот бой ускользнул от нас сквозь пальцы. Мы много общались, всё выглядело достаточно перспективно, но в итоге всё осталось в прошлом. Хёрду нужно провести реванш с Ариасом, а нам — разработать новый план», — приводит слова Роуза Fox Sports Austalia.
Тим Цзю провёл 18 боёв на профессиональном ринге, одержав в них 18 побед (14 – нокаутом). 31 марта Цзю-младший победил нокаутом ирландского боксёра Денниса Хогана и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO.
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