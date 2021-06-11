Чемпион России по MMA назвал лучших отечественных бойцов
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Чемпион России по смешанным единоборствам Саламат Исбулаев ответил на вопрос, кто из отечественных бойцов ему нравится. Он выделил экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна и полутяжеловеса лиги Магомеда Анкалаева.
«Мне больше импонирует Пётр Ян, который уже становился чемпионом UFC и может вернуть себе этот титул. Нравится мне Магомед Анкалаев, который вышел из любителей, потом стал чемпионом лиги «Ахмат» и сейчас в UFC идёт на хорошей серии побед.
Пример Анкалаева показывает, что любительские ММА дают нам дорогу в профессиональный спорт и можно через них дойти до самых вершин. Но при этом далеко не все чемпионы мира среди любителей выходят на высокий профессиональный уровень», — приводит слова спортсмена News.ru.
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