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Чемпион России по MMA назвал лучших отечественных бойцов

Чемпион России по MMA назвал лучших отечественных бойцов
Александр Насонов
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Чемпион России по смешанным единоборствам Саламат Исбулаев ответил на вопрос, кто из отечественных бойцов ему нравится. Он выделил экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна и полутяжеловеса лиги Магомеда Анкалаева.

«Мне больше импонирует Пётр Ян, который уже становился чемпионом UFC и может вернуть себе этот титул. Нравится мне Магомед Анкалаев, который вышел из любителей, потом стал чемпионом лиги «Ахмат» и сейчас в UFC идёт на хорошей серии побед.

Пример Анкалаева показывает, что любительские ММА дают нам дорогу в профессиональный спорт и можно через них дойти до самых вершин. Но при этом далеко не все чемпионы мира среди любителей выходят на высокий профессиональный уровень», — приводит слова спортсмена News.ru.

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