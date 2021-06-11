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«Будете смотреть Евро?» Боец MMA А. Емельяненко перепостил фото Артёма Дзюбы

«Будете смотреть Евро?» Боец MMA А. Емельяненко перепостил фото Артёма Дзюбы
Александр Насонов
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к подписчикам в «сториз» своего «инстаграма». Спортсмен поинтересовался, будут ли его болельщики следить за Евро-2020, который начнётся сегодня, 11 июня, матчем Турция — Италия.

«Будете смотреть Евро?» — спросил боец, перепостив фотографию нападающего сборной России Артёма Дзюбы.

Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/?hl=ru

Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

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