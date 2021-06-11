Де ла Хойя назвал боксёра, способного побить рекорд Мейвезера

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя заявил, что бывший чемпион WBO в суперсреднем весе Хильберто Рамирес способен побить рекорд экс-чемпиона в пяти дивизионах Флойда Мейвезера.

У Мейвезера 50 побед в 50 боях на профессиональном ринге, у Рамиреса 41 победа в 41 поединке. Карьерой Хильберто занимается промоутерская компания де ла Хойи.

«Долгосрочный план в том, чтобы вывести его на уровень 52-0, что позволит ему побить рекорд Флойда Мейвезера. Он был первым мексиканским чемпионом в суперсреднем весе. А теперь он может стать первым боксёром, который побьёт рекорд Флойда Мейвезера», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

9 июля Рамирес сразится с представителем Кубы Салливаном Баррерой.