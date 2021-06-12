Однорукий боец Ник Ньюэлл раздельным решением судей уступил на турнире Bellator 260

В ночь с 11 на 12 июня по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 260, в рамках которого сошлись 35-летний однорукий боец из США Ник Ньюэлл и его соотечественник Бобби Кинг.
В результате упорного поединка победу раздельным судейским решением одержал Кинг – 30-27, 28-29, 3-27.
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Напомним, уникальность Ньюэлла состоит в том, что он выступает на высшем уровне, будучи одноруким. Ник появился на свет с культёй вместо правой руки, что было обусловлено пороками развития в утробе матери. Это был его третий поединок в Bellator и первый с октября 2019 года. На его счету одна победа и два поражения. Всего в ММА он одержал 16 побед при четырёх поражениях.
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