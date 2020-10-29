Однорукий боец два раунда сдерживал Гэтжи в бою за титул. Теперь он покоряет Bellator

Многие не верят в историю Ника Ньюелла, но бой с Хайлайтом доказал, что «подставы» быть не может.

В ночь с 29 на 30 октября мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт крупный турнир по смешанным единоборствам Bellator 250. Его главным событием станет титульная встреча Дугласа Лимы и Гегарда Мусаси. Но и кроме этого в клетке ожидается много интересного. Так, в предварительном карде выступит знаменитый Ник Ньюелл, не появлявшийся в клетке год. Похоже, один из самых волевых парней на планете пришёл в себя после поражения и теперь снова попытается покорить Bellator.

Напомним, уникальность Ньюелла состоит в том, что он выступает на высшем уровне, будучи одноруким. Да-да, мы не ошиблись. Ник появился на свет с культёй вместо правой руки, что было обусловлено пороками развития в утробе матери. Из-за этого очень многие болельщики смешанных единоборств не верят в то, что спортсмен с ограниченными возможностями реально побеждает соперников. Многие говорят об элементе шоу и искусственном создании красивой истории. Но бой с Джастином Гэтжи в 2014 году опровергает все эти домыслы. Об этом поединке и расскажем.

Однорукий боец «задушил» соперника в 1-м раунде. Ньюэлл способен победить любого Ник умудрился провести так называемый ручной треугольник. Как такое возможно в его ситуации?

5 июля 2014 года в Дайтона-Бич (штат Фллорида, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам организации WSOF (ныне PFL). Его главным событием стала титульная схватка между небитым чемпионом промоушена Джастином Гэтжи и претендентом, который также не знал горечи поражений, Ником Ньюеллом.

Гэтжи уже тогда прослыл жёстким бойцом, который умеет просто крошить своих соперников. В предыдущих 11 боях он одержал 10 досрочных побед и лишь раз довёл дело до решения судей. Так что сопереживающим Нику было действительно боязно за своего любимца. Но Ноториус (да, у Ньюелла один ник с самим Конором) резво начал поединок.

Будучи базовым борцом, он не боялся идти в размен с жёстким панчером и несколько раз прошил оборону Хайлайта классными сериями. Но через несколько минут Джастин адаптировался, а главное, обнаружил зияющие дыры в защите соперника. Во второй половине первой пятиминутки Гэтжи уже доминировал, а в одном из эпизодов посёк соперника. Моментами казалось, что Хайлайт не идёт на добивание из жалости. Но теперь, когда можно сравнить то выступление с боем Джастина против Тони Фергюсона, начинаешь понимать, что это было не снисхождение, а просто гейм-план. С Эль Кукуем Гэтжи действовал так же.

Невзирая на тяжелейшую концовку, Ньюелл вышел на второй раунд. Ник проводил робкие попытки перевести схватку в партер, где у него были бы шансы, но Гэтжи ловко избегал захватов соперника, при этом методично разбивая противника в стойке. В середине раунда рефери уже не мог просто наблюдать за рассечением Ника, которое заливало ему всё лицо и позвал врача. Тот разрешил продолжить схватку. Но это уже была агония. Через несколько мгновений тяжелейший правый крюк от Джастина отправил Ноториуса на канвас. Рефери остановил встречу, зафиксировав победу Хайлайта техническим нокаутом.

Поединок с Гэтжи был для Ньюелла очень болезненным, но доказал, что никакого шоу в истории Ника нет.

Права на видео принадлежат PFL MMA. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале PFL MMA.

Джастин Гэтжи после той победы ещё несколько раз защитил титул, а затем перешёл в UFC. Его дальнейшая история хорошо известна. Ньюелл же после поражения был раздавлен, прежде всего морально. Тем не менее он провёл ещё два успешных боя под эгидой WSOF, после чего объявил о завершении карьеры. Уже в 2018 году спортсмен возобновил выступления, и всё лишь ради попытки попасть в UFC.

За бойца пытался лично договориться знаменитый менеджер Али Абдель-Азиз, который вёл переговоры по этому поводу с главой UFC Даной Уайтом. Последний дал возможность Ньюеллу доказать свою профпригодность в турнире претендентов, победа в котором гарантировала бы контракт с лигой. Главный бой в жизни Ньюелла состоялся в 2018 году, победить в нём он не смог. Его обидчиком стал Алекс Муньос.

Тем не менее боец с необычной историей уже мелькал на радарах других организаций. В 2019 году Нику удалось получить контракт с Bellator. В первом же бою он удушающим приёмом в дебюте встречи победил Кори Браунинга. В социальных сетях это вызвало новые споры о том, что Ньюеллу устраивают шоу и постановочные бои. Но, вспоминая о поединке Ньюелла с Гэтжи, можно уверенно утверждать, что уникальный боец явно не участвует в договорняках. И к слову, после дебютной победы в Bellator он уже успел и проиграть. Теперь Ник проведёт третий бой в этой лиге. Пожелаем ему удачи. Думается, что в случае победы недруги Ньюелла снова будут чем-то недовольны. Но вряд ли такой уникум обращает внимание на банальный хейт.