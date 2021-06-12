«Осторожнее с желаниями». Джонс ответил Нганну, заявившему о намерении провести с ним бой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс отреагировал на желание чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну провести с ним поединок. Джонс поднялся в следующую весовую категорию. Но пока провести их бой не удаётся. Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что Джонс требует слишком высокий гонорар.



«Помни, что ты не чемпион, пока не защитишь свой титул. И вообще — будь осторожен со своими желаниями», — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».



Ожидается, что теперь Нганну будет защищать титул в поединке с Дерриком Льюисом. При этом будущее Джонса пока неизвестно.



Ранее Нганну выразил разочарование низким, по его мнению, заработком блогера Логана Пола в бою с легендарным Флойдом Мейвезером.

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