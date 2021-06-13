Евлоев одержал победу единогласным решением судей над канадцем Даводу на турнире UFC 263

В ночь с 12 на 13 июня по московскому времени в Глендейле (штат Аризона, США) на «Хила Ривер-Арена» проходит турнир UFC 263, в предварительном карде которого сошлись 27-летний российский боец Мовсар Евлоев и 29-летний представитель Канады Хаким Даводу.

В результате трёхраундового поединка Мовсар Евлоев одержал победу единогласным решением судей – 29-27, 29-27, 29-27.

Таким образом, россиянин продлил свою победную серию до пяти боёв в UFC. Отметим, что он не потерпел ещё ни одного поражения. Всего в ММА на его счету 14 побед. Для его оппонента это поражение стало вторым в UFC при пяти победах.

Напомним, что в главном событии вечера чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье предстоит провести защиту титула в поединке с итальянским бойцом UFC Марвином Веттори. В соглавном бою силами померятся обладатель пояса в наилегчайшем весе Дейвесон Фигейредо и Брэндон Морено.