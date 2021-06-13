Эдвардс победил Диаза единогласным решением на UFC 263

Британец Леон Эдвардс победил американца Нейта Диаза в поединке на турнире UFC 263 в полусреднем весе. Эдвардс выиграл бой единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).

На счету 29-летнего Эдвардса 19 побед и три поражения в ММА, у 36-летнего Диаза 20 побед и 13 поражений.

Ранее на турнире сошлись 27-летний российский боец Мовсар Евлоев и 29-летний представитель Канады Хаким Даводу. В результате трёхраундового поединка Мовсар Евлоев одержал победу единогласным решением судей — 29-27, 29-27, 29-27.

Напомним, в главном событии вечера чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье предстоит провести защиту титула в поединке с итальянским бойцом UFC Марвином Веттори. В соглавном бою силами померятся обладатель пояса в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду и Брэндон Морено.