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Эдвардс победил Диаза единогласным решением на UFC 263

Эдвардс победил Диаза единогласным решением на UFC 263
Кирилл Горбачинский
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Британец Леон Эдвардс победил американца Нейта Диаза в поединке на турнире UFC 263 в полусреднем весе. Эдвардс выиграл бой единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).

На счету 29-летнего Эдвардса 19 побед и три поражения в ММА, у 36-летнего Диаза 20 побед и 13 поражений.

Ранее на турнире сошлись 27-летний российский боец Мовсар Евлоев и 29-летний представитель Канады Хаким Даводу. В результате трёхраундового поединка Мовсар Евлоев одержал победу единогласным решением судей — 29-27, 29-27, 29-27.

Напомним, в главном событии вечера чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье предстоит провести защиту титула в поединке с итальянским бойцом UFC Марвином Веттори. В соглавном бою силами померятся обладатель пояса в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду и Брэндон Морено.

UFC 2021. UFC 263, Глендейл, США
Леон Эдвардс (W) - Нейт Диас
13 июня 2021, воскресенье. 06:25 МСК
Леон Эдвардс
Окончено
UD
Нейт Диас
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