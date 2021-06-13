Евлоев — о победе в поединке с Даводу: движемся дальше, золото не за горами

Российский боец ММА Мовсар Евлоев опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он прокомментировал победу в поединке с канадцем Хакимом Даводу на турнире UFC 263.

«На медосмотре после боя врачи запретили тренироваться один день. Теперь не знаю, что делать завтра!!! Большое спасибо, всем, кто болел, переживал, поддерживал, хоть как-то участвовал в подготовке… движемся дальше, золото не за горами», — написал Евлоев в своём «инстаграме».

В поединке с Даводу по итогам трёх раундов россиянин одержал победу единогласным решением судей. Эта победа стала для Евлоева пятой в пяти поединках в UFC. До турнира он занимал 14-е место в рейтинге организации.

Сам Евлоев ранее сообщил, что следующий бой хочет провести с Келвином Каттаром.