Александр Поветкин объявил о завершении карьеры

Бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA и WBC Александр Поветкин принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщает ТАСС.
«Годы берут своё. Решил завершить карьеру», — сказал Поветкин.
Ранее Александр сообщал, что после перенесённого коронавируса у него обнаружились серьёзные проблемы с сосудами.
Россиянин и прежде задумывался о завершении карьеры, при этом подчёркивал, что окончательное решение примет после того, как оценит текущее состояние.
41-летний Поветкин — заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли в весовой категории свыше 91 кг, чемпион России в категории до 91 кг и свыше 91 кг в любителях. Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе.
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