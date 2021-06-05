У Поветкина после коронавируса были сильно задеты сосуды

Бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super и WBC Александр Поветкин рассказал, что после перенесённого коронавируса у него обнаружились серьёзные проблемы с сосудами.

«Если говорить об обследовании, которое я прошёл после боя с Уайтом, то после коронавируса у меня появились проблемы в том, что сильно были задеты сосуды. А сейчас пролечился — и вроде всё нормально. Буду ещё наблюдаться.

Также в бою получил травму руки — сломан палец. Не знаю, серьёзно или нет. В принципе так побаливало, но ничего, нормально. Но это не значит, что проиграл из-за пальца. Я проиграл из-за того, что, наверное, на данный момент был слабее. Вот и всё. А так — Уайт молодец, выиграл. Если я буду боксировать, то постараюсь у него обязательно выиграть», — приводит слова Поветкина «Р-Спорт».