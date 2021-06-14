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Луиш Фигу показал фото с Нурмагомедовым. Хабиб отреагировал

Луиш Фигу показал фото с Нурмагомедовым. Хабиб отреагировал
Александр Насонов
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Знаменитый в прошлом португальский футболист Луиш Фигу опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображён он и бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Брат, приятно было снова встретиться с тобой», — подписал он фотографию.

Нурмагомедов перепостил фото в своём «инстаграме».

«Просто легенда», — написал он.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Луиш Фигу — победитель Лиги чемпионов 2002 года (в составе «Реала»), четырёхкратный чемпион Испании (в составе «Барселоны» и «Реала»), четырёхкратный чемпион Италии (в составе «Интера»), серебряный призёр чемпионата Европы 2004 года (в составе сборной Португалии). Обладатель «Золотого мяча» 2000 года.

На счету Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах. В октябре 2020 года россиянин, победив Джастина Гэтжи, объявил о завершении карьеры в MMA.

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