Поветкин дал прогноз на бой А. Емельяненко — Джиган

Бывший регулярный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Александр Поветкин рассказал, что думает о боксёрском поединке с участием российского бойца MMA Александра Емельяненко и известного рэп-исполнителя Джигана. Емельяненко и Джиган договорились о бое, однако пока неизвестно, где и когда он пройдёт.

По словам Поветкина, у Емельяненко больше шансов на победу.

«Я посмотрю этот поединок. Правда, я не знаю, как Джиган дерётся, — трудно мне ответить.

Я думаю, что всё-таки Саша победит. Джиган поёт, а этот всю жизнь в боях. Насколько я знаю, он неплохо боксирует. Я думаю, что Александр победит», — приводит слова боксёра «Спорт-экспресс».

Вчера, 13 июня, 41-летний Александр Поветкин объявил о завершении карьеры.