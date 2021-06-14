Поветкин дал прогноз на бой А. Емельяненко — Джиган
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Бывший регулярный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Александр Поветкин рассказал, что думает о боксёрском поединке с участием российского бойца MMA Александра Емельяненко и известного рэп-исполнителя Джигана. Емельяненко и Джиган договорились о бое, однако пока неизвестно, где и когда он пройдёт.
По словам Поветкина, у Емельяненко больше шансов на победу.
«Я посмотрю этот поединок. Правда, я не знаю, как Джиган дерётся, — трудно мне ответить.
Я думаю, что всё-таки Саша победит. Джиган поёт, а этот всю жизнь в боях. Насколько я знаю, он неплохо боксирует. Я думаю, что Александр победит», — приводит слова боксёра «Спорт-экспресс».
Вчера, 13 июня, 41-летний Александр Поветкин объявил о завершении карьеры.
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