Советник Мейвезера: не забывайте, что Поветкин читерил с допингом

Глава промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби, советник бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, прокомментировал новость о завершении карьеры российского тяжеловеса Александра Поветкина. У Поветкина дважды обнаруживали допинг: в 2016 году — мельдоний, а в 2017 году — остарин.

«Не забывайте, что он (Поветкин. — Прим. «Чемпионата») читерил с допингом. Считаю, что под вопросом карьера каждого бойца, которого ловили на допинге. Мы в нашем спорте не должны поддерживать обман.

Никто не знает, принимал ли боксёр допинг до того, как его поймали. Надо проверять результаты боксёров и искать несоответствия. Это лишь моё мнение», — написал Эллерби в своём «твиттере».