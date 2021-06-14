Советник Мейвезера: не забывайте, что Поветкин читерил с допингом
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Глава промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби, советник бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, прокомментировал новость о завершении карьеры российского тяжеловеса Александра Поветкина. У Поветкина дважды обнаруживали допинг: в 2016 году — мельдоний, а в 2017 году — остарин.
«Не забывайте, что он (Поветкин. — Прим. «Чемпионата») читерил с допингом. Считаю, что под вопросом карьера каждого бойца, которого ловили на допинге. Мы в нашем спорте не должны поддерживать обман.
Никто не знает, принимал ли боксёр допинг до того, как его поймали. Надо проверять результаты боксёров и искать несоответствия. Это лишь моё мнение», — написал Эллерби в своём «твиттере».
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